Eles começaram 2025 no topo: quem são os 10 mais ricos do mundo?

2º: Jeff Bezos - US$ 233,5 bilhões (R$ 1,45 trilhão)

Jeff Bezos, fundador e ex-CEO da Amazon Imagem: Daniel Oberhaus/Wikimedia Commons

O fundador e ex-CEO da Amazon tem 60 anos e mantém seu patrimônio com a empresa, da qual é presidente do conselho. No começo de dezembro de 2024, ele estava na terceira posição do ranking.

3º: Larry Ellison - US$ 209,7 bilhões (R$ 1,30 trilhão)

Larry Ellison, cofundador da Oracle Imagem: Reprodução/Wikimedia Commons

Presidente do conselho da Oracle, ele tem 80 anos e viu sua fortuna reduzir no último mês em US$ 17,2 bilhões (R$ 106,6 bilhões). Antes, estava em segundo lugar entre os mais ricos do mundo.