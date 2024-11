Ações da Tesla, de Elon Musk, disparam após vitória de Trump

As ações da Tesla (TSLA), a fabricante de automóveis elétricos do bilionário Elon Musk, principal patrocinador da campanha de Donald Trump, chegaram a subir quase 15% nesta quarta-feira (6). Também deram um salto na Nasdaq, a bolsa eletrônica dos EUA, os papéis da companhia do presidente eleito, a Trump Media & Technology (DJT).

O que aconteceu

Os ativos da Tesla passaram de US$ 283, o maior valor desde agosto de 2022, em um dos melhores momentos do ativo nesta quarta. Os recibos de ações da Tesla negociados na Bolsa de Valores de São Paulo também subiam. Pela manhã, os BDR's TSLA34 alcançaram um pico de alta de 15,55%, cotadas a R$ 52,31 por volta das 11h30. As ações da Trump Media chegaram a US$ 38,84, com alta de 14,45% no mesmo horário.

Musk doou quase US$ 75 milhões para o "America PAC", o super comitê de ação política do republicano, que já foi aclamado vencedor da disputa pela presidência dos EUA. Em outubro, o empresário, que também é dono da SpaceX e do X, o antigo Twitter, fez sorteios diários de US$ 1 milhão a eleitores que se registraram em alguns estados e assinassem uma petição com tendência conservadora.