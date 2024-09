Família Mars é a segunda mais rica dos EUA e dona de império de doces

Empresa é familiar. Apesar de terem uma fortuna estimada em U$ 126 bilhões e serem considerados a segunda família mais rica dos EUA, eles preferem manter uma postura discreta e longe dos holofotes. E sempre foi assim, desde seu fundador, Frank Mars, que cresceu fazendo doces para vender com a mãe e aos 28 anos criou sua própria empresa de chocolates com creme de manteiga.

Sucessão familiar

Empresa cresceu no início do século 20. A empresa só passou a se chamar Mars após o filho de Frank, Forrest Mars, entrar no negócio em 1929. Ainda que o ano tenha sido terrível para os Estados Unidos, com o crash da Bolsa e a Grande Depressão, foi um sucesso para a família, que lucraram com seu chocolate Milk Way.

Forrest foi figura chave para a modernização, expansão e globalização da corporação. Ele foi o criador do braço da Mars na Europa e, após a morte do seu pai, em 1934, assumiu a liderança da empresa nos Estados Unidos. Também incluiu produtos de alimentação animal no portfólio da Mars - comprou a Chappie, fabricante britânica de rações para cachorros em lata, em 1968, como parte da aquisição da empresa Pedigree Petfoods. Atualmente, a linha de petcare é responsável por 59% das vendas da empresa.

Além disso, sua gestão foi responsável pela popularização dos chocolates Milky Way, Mars Bar e M&M's.

Mars segue como empresa familiar. Diferente de outras empresas que, ao crescerem, abrem capital na Bolsa, são vendidos para fundos ou buscam por profissionais qualificados no mercado, a Mars se manteve familiar ao longo da história. Até hoje, descendentes diretos do fundador ainda fazem parte do núcleo mais decisivo da companhia.