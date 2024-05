Warren Buffett tem fortuna de US$ 135,3 bilhões. De onde vem seu dinheiro?

Nossa participação nos lucros da AMEX em 2023 excedeu consideravelmente o custo de US$ 1,3 bilhões da nossa compra há muito tempo. Tanto a AMEX como a Coca aumentarão quase certamente os seus dividendos em 2024 -- cerca de 16% no caso da AMEX -- e certamente deixaremos as nossas participações intocadas ao longo do ano. A lição da Coca-Cola e da AMEX? Quando você encontrar um negócio verdadeiramente maravilhoso, persista nele. A paciência compensa, e um negócio maravilhoso pode compensar muitas decisões medíocres que são inevitáveis.

Warren Buffet, em carta aos investidores de fevereiro de 2024

Empresas

Nascido em 30 de agosto de 1930, em Omaha, Nebraska, nos Estados Unidos, Buffett é o principal acionista, presidente do conselho e diretor-executivo da Berkshire Hathaway. Ela é uma multinacional que inclui seguros de propriedades e acidentes, serviços públicos e energia, transporte ferroviário de carga, finanças, manufatura, varejo e serviços.

A empresa de investimentos Buffett Partnership Ltd. foi criada em 1956 e acabou adquirindo uma empresa de manufatura têxtil, Berkshire Hathaway, assumindo seu nome para criar uma holding bem diversificada. Buffett se tornou presidente e acionista majoritário da empresa em 1970. Em 1978, o colega investidor e sócio comercial de longa data Charlie Munger juntou-se a Buffett como vice-presidente. Dentre as empresas do grupo estão a seguradora Geico, a fabricante de baterias Duracell, a rede de restaurantes americana Dairy Queen, além de mais de 20 jornais nos Estados Unidos.

Filantropo

Warren Buffett prometeu doar mais de 99% de sua riqueza. Até agora, ele doou mais de US$ 56 bilhões, principalmente por meio da Fundação Gates e das fundações de seus filhos, segundo a Forbes.