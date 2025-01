Economia da zona do euro encerrou 2024 em estado precário, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A economia da zona do euro encerrou 2024 em um estado frágil, de acordo com uma pesquisa que mostrou que a atividade geral contraiu pelo segundo mês consecutivo em dezembro, uma vez que uma recuperação modesta no setor de serviços não conseguiu compensar a desaceleração mais profunda na indústria.

O Índice de Gerentes de Compras Composto final do HCOB para o bloco, compilado pela S&P Global e visto como um bom indicador da saúde econômica geral, subiu para 49,6 em dezembro, em comparação com 48,3 de novembro.

Essa leitura ficou um pouco acima da estimativa preliminar de 49,5, mas ainda abaixo da marca de 50 que separa crescimento da contração. Devido à temporada de férias, os dados foram coletados mais cedo do que o normal, com a pesquisa realizada de 5 a 18 de dezembro.