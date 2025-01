Dólar abre o dia em queda e é negociado abaixo de R$ 6,10

Quedas ocorrem sem a intervenção do Banco Central. A autoridade monetária ainda não leiloou dólares das reservas internacionais neste ano. A prática foi amplamente utilizada em dezembro e injetou US$ 21,575 bilhões em leilões à vista, com compromisso de recompra.

Cotação da moeda para viajantes também recua. O dólar turismo apresenta queda levemente maior do que a cotação comercial. Às 10h17, a divisa caia 0,78% e era negociada por R$ 6,3015.

Tendência de queda foi originada por rumores sobre os EUA. Segundo reportagem do jornal Washington Post, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tem mudado de ideia em relação às cobranças a serem aplicadas sobre as importações. A publicação ocasionou na valorização das moedas de diversos países.

Trump classificou a reportagem como "fake news". Em uma rede social, ele disse que as afirmações amparadas por fontes anônimas "não existem" e citam "incorretamente" a redução da política tarifária a ser adotada. "Isso está errado", escreveu.

Bolsa

Ibovespa opera em alta durante no início do pregão. O principal índice do mercado acionário brasileiro apresenta variação positiva desde a abertura do dia. Às 10h13, o indicador subia 0,83%, aos 121.012,75 pontos. O volume de negócios somava quase R$ 1 bilhão.