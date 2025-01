Dólar cai com especulação sobre alívio na política de tarifas de Trump

Donald Trump, presidente eleito dos EUA, no Truth Social.

Por volta de 15h50, o dólar caía 1,02%, para R$ 6,119. O índice que mede a variação do dólar americano chegou a cair mais de 1% esta manhã, após ter atingido a máxima de mais de dois anos na quinta-feira (02).

No início da tarde, o euro chegou a subir 1,13%, para US$ 1,04, seu maior valor em uma semana. A moeda havia atingido o valor mais baixo em 25 meses (US$ 1,02) na quinta-feira. O yuan da China também subiu, com alta de 0,5% a 7,325 por dólar. A libra esterlina subiu 0,95% para US$ 1,2542.

Como tarifas influenciam o dólar?

A maior cobrança de tarifas de importação estimularia a inflação dos EUA, uma vez que produtos baratos deixariam de entrar — ou chegariam em menor quantidade — ao país. Com isso, o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) pode demorar mais para cortar as taxas de juros, mantendo os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano mais altos e apoiando o dólar. Ou seja, investidores do mundo todo continuariam tirando dinheiro de outros mercados para direcionar aos EUA. Isso prejudica várias moedas, inclusive o real.

Por que Trump mudaria de ideia?

O problema é que outras questões econômicas e de política internacional estão parecendo no momento mais importantes para os EUA que as tarifas. É o que diz o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Uebel. "A tarifação era a cereja do bolo da política internacional de Trump. Mas essa cereja parece estar caindo do bolo com a questão da Venezuela e a guerra da Ucrânia", explica o professor.