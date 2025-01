Haddad diz que houve reação exagerada do mercado com alta do dólar e que espera acomodação

A moeda brasileira passou por forte depreciação no fim do ano passado, com questionamentos sobre a responsabilidade fiscal do governo e a sustentabilidade da dívida pública, e em meio a uma forte saída de dólares do país que levou o Banco Central a intervir no câmbio.

O movimento no mercado doméstico também refletiu uma valorização global do dólar, diante da expectativa de que a política econômica de Donald Trump possa ter efeito inflacionário, justificando um juro mais elevado nos EUA.

Na entrevista, o ministro ainda afirmou que não julgará decisões de juros do Banco Central, ressaltando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nunca interferiu na atuação da autarquia.

Ele acrescentou que conversava tecnicamente com o ex-presidente do BC Roberto Campos Neto e fará o mesmo com o novo chefe da autoridade monetária, Gabriel Galípolo.

"Isso não significa dizer que vamos concordar sempre sobre o diagnóstico e sobre o que fazer, mas cada um está no seu papel", afirmou.

A taxa básica de juros está atualmente em 12,25% ao ano, com o Banco Central já tendo afirmado que prevê mais duas elevações de um ponto percentual na Selic à frente.