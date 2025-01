Inflação da zona do euro acelera em dezembro por custos mais altos de energia

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro acelerou em dezembro, em um indesejável mas esperado resultado que não afetar novos cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu.

A inflação nos 20 países que compartilham o euro aumentou para 2,4% no mês passado, de 2,2% em novembro, informou a Eurostat neta terça-feira, em linha com as expectativas de uma pesquisa da Reuters com economistas, impulsionada por energia mais cara e custos de serviços ainda altos.

A inflação tem oscilado um pouco acima da meta de 2% do BCE recentemente e os dados dos próximos meses podem permanecer instáveis, mas a tendência geral deve apontar para baixo, com a meta do BCE provavelmente sendo atingida em algum momento no segundo semestre do ano.