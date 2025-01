Vagas de emprego em aberto nos EUA sobem em novembro; contratações recuam

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos subiram de forma inesperada em novembro, mas uma redução nas contratações indicou uma desaceleração do mercado de trabalho.

As vagas de emprego em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, aumentaram em 259.000, para 8,098 milhões no último dia de novembro, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório Jolts nesta terça-feira.

Os dados de outubro foram revisados para cima, mostrando 7,839 milhões de vagas, em vez dos 7,744 milhões informados anteriormente. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto 7,70 milhões de vagas não preenchidas em novembro.