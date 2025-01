SAIBA MAIS-Empresas de data centers que estão investindo no Brasil

ASCENTY

Com 34 data centers atualmente em operação ou em construção na América Latina, a empresa procura um parceiro minoritário para financiar uma maior expansão, especialmente no Brasil. A Ascenty é controlada pela Brookfield Asset Management e pela Digital Realty, com sede nos EUA.

Grupo FS

A empresa brasileira de segurança cibernética FS está estreando no setor de data centers com planos de investir 1,8 bilhão de reais para erguer três data centers no Brasil. Segundo o dono da FS, Alberto Leite, a estabilidade política do país, os recursos energéticos renováveis ​​e a crescente demanda local são fatores-chave que impulsionam os investimentos.

EQUINIX

A Equinix, com atuação global em infraestrutura digital, está expandindo operações nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, de acordo com Eduardo Carvalho, diretor-executivo para a América Latina da empresa fundada no Vale do Silício em 1998.