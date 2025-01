Presidente do TRF-1 derruba liminar que favorecia Cigás em mudança de contratos de térmicas

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) derrubou uma liminar que concedia à Cigás, distribuidora de gás do Amazonas, o direito de dar anuência prévia à conversão dos contratos de usinas termelétricas da Eletrobras vendidas à Âmbar Energia, do grupo J&F.

Um desembargador do TRF-1 havia concedido liminar, ainda no plantão do judiciário, para suspender a mudança na remuneração dos contratos de energia desses empreendimentos assinados com Amazonas Energia, distribuidora de energia elétrica do Estado que também deverá passar para o controle da Âmbar.

A decisão anterior atendia a um pleito da Cigás, que é parte em contratos de gás com a Petrobras e as termelétricas compradas pela Âmbar.