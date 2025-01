Cyrela quase dobra vendas no 4º tri no comparativo anual

SÃO PAULO (Reuters) - A Cyrela quase dobrou suas vendas excluindo permuta no quarto trimestre em comparação com o mesmo período em 2023, com um crescimento de 93%, para 3,53 bilhões de reais, conforme prévia operacional divulgada nesta quarta-feira.

Em lançamentos, o valor geral de vendas, também excluindo permuta, chegou a 4,88 bilhões de reais nos últimos três meses de 2024, um avanço de 184% ano a ano.

O balanço financeiro completo do quarto trimestre da incorporadora está previsto para 20 de março.