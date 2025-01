Dólar tem novo dia de queda e se reaproxima de R$6,00 após dados de inflação dos EUA

Com o dólar se reaproximando dos 6,00 reais, alguns agentes aproveitaram a cotação mais baixa para comprar moeda, o que reconduziu a divisa para perto da estabilidade no início da tarde. O CPI, no entanto, continuou influenciando os negócios e o dólar voltou a ceder antes do fechamento.

No exterior, às 17h13, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,11%, a 109,080.

Pela manhã, o Banco Central vendeu 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.

À tarde o BC informou que o Brasil registrou fluxo cambial total negativo de 4,610 bilhões de dólares em janeiro até o dia 10, com saídas líquidas de 3,362 bilhões de dólares pela via financeira e saldo negativo de 1,247 bilhão de dólares pela via comercial.

