Presidente do Fed de Richmond diz que dados de inflação mostram que pressões continuam a diminuir

ANNAPOLIS, Estados Unidos (Reuters) - Os dados de inflação dos Estados Unidos referentes a dezembro indicam que as pressões sobre os preços continuam a diminuir, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, nesta quarta-feira, depois que um relatório do governo mostrou que uma importante medida subjacente dos aumentos de preços havia desacelerado no mês passado.

O relatório do Índice de Preços ao Consumidor de dezembro "dá continuidade à história que temos acompanhado, que é a de que a inflação está se aproximando da meta", disse Barkin aos repórteres em um evento da Câmara de Comércio de Maryland.

(Reportagem de Howard Schneider)