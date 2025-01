Não haverá tarifas no 1º dia, mas Trump planeja reformular comércio, diz autoridade

Ele afirmou, após sua eleição em novembro, que assinará "todos os documentos necessários" ao assumir o cargo para impor uma sobretaxa imediata de 25% sobre importações do Canadá e do México se eles não conseguissem conter o fluxo de drogas ilícitas e imigrantes que entram ilegalmente nos EUA.

Essas taxas romperiam acordos comerciais de longa data, alterariam as cadeias de suprimentos e aumentariam os custos, de acordo com especialistas em comércio.

A autoridade, confirmando uma reportagem do Wall Street Journal que citou um resumo do memorando de Trump, disse que o novo presidente, em vez disso, orientará as agências a investigar e remediar déficits comerciais persistentes e abordar políticas comerciais e cambiais injustas de outras nações.

O memorando destacará a China, o Canadá e o México para análise, mas não anunciará novas tarifas, segundo a autoridade. Ele instruirá as agências a avaliar a conformidade de Pequim com seu acordo comercial de 2020 com os EUA, além da situação do Acordo EUA-México-Canadá, disse a autoridade.

