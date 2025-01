Membro do BCE sugere criação de euro digital como resposta à promoção de criptomoedas por Trump

FRANKFURT (Reuters) - Os bancos da zona do euro precisam de um euro digital para responder ao movimento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover stablecoins, um tipo de criptomoeda normalmente atrelada ao dólar, disse o membro do Conselho do Banco Central Europeu Piero Cipollone nesta sexta-feira.

Trump disse que "promoverá o desenvolvimento e o crescimento de stablecoins legais e legítimas apoiados pelo dólar em todo o mundo" como parte de uma estratégia mais ampla que ele esboçou em um decreto emitido na quinta-feira.

Cipollone disse que isso ajudará a atrair ainda mais clientes para longe dos bancos e fortalecerá o argumento de que o BCE deve lançar sua própria moeda digital em resposta.