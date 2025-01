Trump pede mais uma vez que Opep reduza preços do petróleo

ASHEVILLE, Carolina do Norte (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta sexta-feira seu apelo para que a Opep reduza os preços do petróleo para prejudicar as finanças da Rússia, rica em petróleo, e ajudar a pôr fim à guerra na Ucrânia.

"Uma maneira de acabar com isso rapidamente é a Opep parar de ganhar tanto dinheiro e baixar o preço do petróleo... Essa guerra vai acabar imediatamente", disse Trump ao aterrissar na Carolina do Norte para ver os danos causados por uma tempestade.

(Reportagem de Nandita Bose e Jarrett Renshaw)