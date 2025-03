Fed fará cortes rápidos de juros se desaceleração econômica nos EUA ocorrer, apostam operadores

(Reuters) - O Federal Reserve não reduzirá a taxa básica de juros em sua reunião de política monetária na próxima semana, mas poderá realizar a primeira de uma série de reduções rápidas nos custos de empréstimos em junho, se temores crescentes de uma desaceleração econômica nos Estados Unidos desencadeada por uma guerra comercial se concretizarem.

Pelo menos é isso que está sendo apostado nos mercados futuros, onde contratos ligados à taxa de juros do Fed foram cada vez mais precificados para reduções de 0,25 ponto percentual em junho, julho e outubro, após os comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, no último fim de semana, sobre um "período de transição", conforme ele aumenta as tarifas sobre a China, o Canadá e o México.

As ações dos EUA e os rendimentos dos Treasuries também caíram nesta segunda-feira devido à preocupação de que os comentários sinalizem uma recessão iminente.