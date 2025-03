Vendas de cimento sobem 7,5% em fevereiro, diz Snic

As vendas de cimento no maior mercado consumidor, o Sudeste, subiram 7,7% em fevereiro ante o mesmo mês do ano passado, para 2,33 milhões de toneladas.

Já o Nordeste registrou a maior alta ano a ano em fevereiro, de 16,6%, com 1,09 milhão de toneladas do material comercializadas.

No Norte do país, o avanço foi de 6,5% sobre um ano antes, para 231 mil toneladas, enquanto no Centro-Oeste as vendas de cimento totalizaram 564 mil toneladas, alta de 3,3%, e no Sul o volume ficou quase estável (+0,6%), em 889 mil toneladas.

A venda do material por dia útil foi de 232,1 mil toneladas em fevereiro, aumento de 2,7% ante fevereiro de 2024 e 7,7% superior a janeiro deste ano, de acordo com a entidade.

Em comunicado à imprensa, o Snic disse que, apesar do bom momento para o setor, "a falta de mão de obra e os aumentos dos custos já impactam a confiança da construção" e que há uma preocupação da indústria com a redução da disponibilidade de crédito via Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A entidade também citou o patamar elevado da taxa de juros e o câmbio desvalorizado como ameaças ao desempenho do setor neste ano, após um 2024 forte.