Operadores veem retomada dos cortes de juros pelo Fed em junho após dados de inflação

(Reuters) - Uma inflação mais baixa pode permitir que os membros do Federal Reserve retomem os cortes da taxa de juros ainda neste ano, com operadores apostando nesta quarta-feira em três reduções de 0,25 ponto percentual até o fim de 2025, com o primeiro corte em junho.

Os preços ao consumidor dos EUA subiram 2,8% em fevereiro na base anual, segundo o relatório do governo divulgado mais cedo, menos do que a alta de 2,9% esperada por economistas em pesquisa da Reuters e abaixo do ganho de 3% registrado em janeiro.

As autoridades do Fed, que perseguem uma meta de inflação de 2%, se reunirão na próxima semana e se espera que mantenham a taxa de juros na faixa atual de 4,25% a 4,50%.