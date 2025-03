Eztec vê portfólio diversificado em 2025; ação dispara após balanço

Enquanto isso, o empreendimento de alto padrão Lindenberg Reserva Paraíso, também lançado no quarto trimestre, estava 33% vendido até a véspera, segundo a companhia.

Zarzur disse nesta sexta-feira em conferência com analistas que, para 2025, a empresa buscará diversificar seu portfólio entre segmentos.

"A gente vai ter de tudo... nós temos alto padrão, médio padrão, alguma coisa de Minha Casa, Minha Vida, talvez entrando mais para o fim do ano através de parceria", afirmou o executivo, acrescentando que fará parcerias com a Cury e a Vivaz, marca do grupo Cyrela para construção de empreendimentos de habitação social.

"A gente deve ter um mix variado de produto", disse Zarzur, em meio à estratégia de aproveitar o "boom" impulsionado pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para ajudar a blindar a empresa do impacto de juros elevados.

A construtora e incorporadora divulgou na noite da véspera lucro líquido de R$126,6 milhões nos três meses encerrados em dezembro, alta de 53% ano a ano, e receita de R$426,6 milhões, crescimento de 26% na mesma base, além do pagamento de R$30 milhões em dividendos intercalares.

Analistas do Santander afirmaram em relatório que a incorporadora reportou resultados fortes no trimestre, com lucro e receita superando as estimativas do banco.