Agência de arrecadação dos EUA interrompe modernização tecnológica para avaliar IA

Enquanto o governo de Donald Trump prepara uma segunda onda de demissões em massa em agências do governo federal, uma pessoa familiarizada com os planos do IRS disse à Reuters que a agência de arrecadação de impostos estava planejando eliminar de 20% a 25% da força de trabalho de 100.000 funcionários.

O funcionário do IRS afirmou ainda que a agência não tem um número específico de cortes de pessoal como resultado da pausa tecnológica, mas que haveria uma oportunidade de "realinhar a força de trabalho a essas novas formas de fazer negócios".

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse inúmeras vezes que o IRS poderá contar com "a grande revolução da IA" para melhorar a arrecadação de impostos e o atendimento ao cliente. Ele não mencionou um orçamento específico ou uma meta de redução de pessoal.

A autoridade mencionou que a tecnologia do IRS foi desenvolvida ao longo de muitas décadas, com muitos contratados externos.

"Infelizmente, isso geralmente significa que um grande investimento gera um pequeno resultado", disse a autoridade, que falou aos repórteres sob condição de anonimato.

Ele acrescentou que a revisão "nos ajudará a superar os desafios que observamos e vivenciamos, a nos desembaraçar de múltiplas soluções e situações de integradores, e a nos realinhar para alcançar o estado tecnológico moderno que buscamos há muitos anos".