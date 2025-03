Wall St sobe após série de perdas conforme investidores avaliam impacto das tarifas

Por Johann M Cherian e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos subiam nesta sexta-feira após uma ampla liquidação em Wall Street durante a semana, com os investidores avaliando as consequências das políticas tarifárias sobre o crescimento econômico enquanto novos dados sinalizam a deterioração da confiança do consumidor e um aumento nas expectativas de inflação.

Uma pesquisa da Universidade de Michigan mostrou que a confiança do consumidor despencou em março e as preocupações com a inflação aumentaram. Há preocupações de que as tarifas abrangentes do presidente Donald Trump, que desencadearam uma guerra comercial em várias frentes, aumentem os preços e prejudiquem o crescimento.