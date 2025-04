PMI: Indústria perde força e pressão inflacionária diminui em março

O setor industrial perdeu força no Brasil em março com um aumento mais fraco das novas encomendas e do emprego, embora a produção tenha avançado e as pressões inflacionárias tenham esfriado, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) divulgada nesta terça-feira.

O índice compilado pela S&P Global caiu em março a 51,8, de 53,0 no mês anterior, mas ainda permaneceu acima da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo 15º mês seguido.

De acordo com a pesquisa, a produção aumentou pela sexta vez em sete meses, com as empresas atribuindo o aumento a condições favoráveis da demanda. As novas encomendas também aumentaram, chegando a 15 meses sucessivos de alta, mas o ritmo foi mais lento em março, o que pesou no resultado geral.