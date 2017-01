Conheça os 10 bilionários que mais ganharam dinheiro no mundo em 2016

Enquanto para alguns o ano de 2016 foi de apertar o cinto e cortar gastos, para outros o ano foi de muita prosperidade. A revista "Forbes" listou os dez bilionários que tiveram o maior ganho em suas fortunas no ano passado.

Os dados compilados pela "Forbes" consideram as variações das fortunas entre 31 de dezembro de 2015 e 23 de dezembro de 2016. Veja a seguir os dez bilionários que tiveram os maiores aumentos em seus patrimônios.

1. Warren Buffett

Lucas Jackson/Reuters

Quanto ganhou: US$ 12,3 bilhões

Fortuna estimada: US$ 74,2 bilhões

O megainvestidor ganhou com a valorização das ações de sua empresa de investimentos, a Berkshire Hathaway. A maior parte do ganho, US$ 7,8 bilhões, veio após a eleição de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos, em novembro. Buffett teve o maior aumento de patrimônio apesar de ter doado US$ 2,9 bilhões para a caridade, em julho.

2. Wang Wei

Quanto ganhou: US$ 10,8 bilhões

Fortuna estimada: US$ 14,4 bilhões

Sua empresa, a S.F. Express, conseguiu aprovação para se unir a Maanshan Dingtai Rare Earth & New Materials Co., que tem ações negociadas na Bolsa de Valores da China. Os papéis da empresa mais que dobraram de valor em 2016, o que fez com que a fortuna do bilionário chinês saltasse.

3. Harold Hamm e família

Quanto ganhou: US$ 9,1 bilhões

Fortuna estimada: US$ 15,1 bilhões

O magnata do petróleo norte-americano ganhou com a valorização de mais de 50% nos preços do petróleo no mercado internacional ao longo de 2016.

4. Yao Zhenhua

Quanto ganhou: US$ 7,3 bilhões

Fortuna estimada: US$ 8,3 bilhões

Pouco conhecido, o investidor chinês possui 25% das ações de uma das maiores empresas do ramo imobiliário no país e controla mais de 40 shoppings centers na China.

5. Masayoshi Son

Issei Kato/Reuters

Quanto ganhou: US$ 7,1 bilhões

Fortuna estimada: US$ 19,4 bilhões

As ações de sua empresa de investimentos, o Softbank, tiveram forte valorização no ano, especialmente após a eleição de Donald Trump. Em dezembro, Son anunciou que sua empresa vai investir US$ 50 bilhões em start-ups (empresas de tecnologia em fase inicial) norte-americanas. Com isso, o investidor passou a ser o homem mais rico do Japão.

6. Jeff Bezos

Divulgação

Quanto ganhou: US$ 6,6 bilhões

Fortuna estimada: US$ 65,7 bilhões

O fundador e presidente da Amazon ganhou com a alta das ações de sua empresa, que atingiram seu maior nível histórico em outubro do ano passado.

7. Sheldon Adelson

Yuya Shino/Reuters

Quanto ganhou: US$ 5,6 bilhões

Fortuna estimada: US$ 30,3 bilhões

Após dois anos de perdas, o magnata dos casinos se recuperou em 2016. As ações de sua empresa, a Las Vegas Sands, subiram mais de 24% ao longo do ano.

8. Bernard Arnault e família

Eric Piermont/AFP

Quanto ganhou: US$ 5,6 bilhões

Fortuna estimada: US$ 39,8 bilhões

Dono de marcas como Louis Vuitton, Hermes e Dior, o francês e sua família ganharam com o crescimento do mercado de luxo, especialmente na China. As ações dessas empresas saltaram mais de 20% cada em 2016.

9. Vagit Alekperov

Quanto ganhou: US$ 5,2 bilhões

Fortuna estimada: US$ 14 bilhões

O russo é dono da maior empresa privada de petróleo de seu país, a Lukoil. As ações da companhia dispararam mais de 72% ao longo de 2016 influenciadas pela alta nos preços do petróleo. Além disso, Alekperov ganhou com a valorização de 42% do rublo em relação ao dólar no ano passado.

10. Leonid Mikhelson

Quanto ganhou: US$ 5,2 bilhões

Fortuna estimada: US$ 18 bilhões

Presidente da produtora de gás natural Novatek, o russo também se beneficiou da valorização do rublo em relação ao dólar. Além disso, as ações de sua empresa subiram quase 30% em 2016, grande parte do ganho após a eleição de Trump nos Estados Unidos.