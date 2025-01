Como foi fechado o contrato da XP com João Fonseca, nova estrela do tênis

Segundo ela, o patrocínio a atletas encontra amparo em pesquisas internas da XP, segundo as quais 80% dos clientes têm interesse em esporte, seja como praticante ou como fã de alguma modalidade.

Valores milionários

As cifras de patrocínio são mantidas em sigilo. Valores dos contratos de patrocínio para tenistas entre os 100 melhores do ranking variam influenciados por fatores como desempenho, popularidade e capacidade de atrair patrocinadores.

De acordo com consultorias especializadas em esportes, um patrocínio master para um atleta posicionado entre 50 e 100 do ranking varia entre centenas de milhares a um milhão de dólares. É o dinheiro para bancar uma estrutura cara do tenista e equipe viajando, ao longo de todo o ano, para competições do circuito profissional nas Américas, Europa e Ásia.

O olimpo do tênis guarda valores astronômicos. Por exemplo, o italiano Jannik Sinner, que alcançou o top 10, assinou em 2022 um contrato de US$ 150 milhões por 10 anos com a Nike.

As premiações são igualmente vultosas. Ao vencer Rublev nesta fase do torneio do Grand Slam, Fonseca recebeu US$ 125 mil (R$ 756 mil pelo câmbio de hoje). Está longe de ser a maior bolada recebida pelo jovem atleta: a vitória invicta no torneio Nex Gen (Arábia Saudita) rendeu US$ 526 mil (R$ 3,3 milhões) em dinheiro.