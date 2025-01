Como foi o acordo em que a União abateu R$ 4,8 bi em dívida da Gol e Azul

Para se qualificar, o grande contribuinte passa antes pela análise de uma série de fatores como capacidade de caixa, possibilidade de penhora e deve ser enquadrado em uma categoria de difícil recuperação.

"Para a União, a vantagem é garantir o recebimento do que já era considerado irrecuperável. No caso de uma companhia aérea, é difícil uma outra via de recebimento destes tributos já que restaria para penhorar o quê? Os aviões?", explica Gabriel Quintanilha, advogado tributarista e professor da faculdade de direito da FGV Rio.

Respondendo a uma pergunta do UOL se este tipo de acordo não representava um desequilíbrio na concorrência de um setor econômico, o especialista afirmou que cabe a cada empresa verificar se se enquadra ou não nos critérios estabelecidos na lei para recorrer à transação e que, do ponto de vista do poder público, o interesse resguardado é recuperar o que já se dava como perdido.

Procuradas, a Gol e a Azul não quiseram se manifestar, além dos fatos relevantes (comunicação ao mercado) emitidos na semana passada.

Questionada sobre os critérios do acordo, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional informou apenas que todos os dados do acordo serão tornados públicos no portal Dados Abertos, do governo federal.