A disputa bilionária do Bradesco com a antiga Camargo Corrêa na CCR

Braço de investimentos do segundo maior banco privado do país, o Bradesco BBI iniciou uma ofensiva jurídica contra o Grupo Mover (antiga Camargo Corrêa), que está em recuperação judicial, para receber 281 milhões de ações da CCR, uma das principais operadoras de concessões de infraestrutura do Brasil.

O banco notificou a companhia informando que pretende consolidar a propriedade fiduciária dessas ações devido a um suposto inadimplemento contratual do Grupo Mover, de quem o Bradesco é um dos principais credores. No total, a dívida da holding que teve origem em uma das maiores empreiteiras do país é de R$ 14 bilhões.

Pela cotação atual, as ações que o Bradesco BBI busca obter valem cerca de R$ 2,95 bilhões.