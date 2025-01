Pix: nova norma mira ganho não declarado de pequena empresa e classe média

Para especialistas ouvidos pelo UOL, a norma mira especialmente a classe média ou pequenos negócios que não declaram uma parte de suas receitas ao imposto de renda.

"Um restaurante que vendia R$ 20 mil ou 30 mil por mês no pix, por exemplo, e tratava isso como dinheiro vivo, sem declarar, pode ficar exposto a uma autuação", exemplificou André Novaski, sócio da área de direito tributário do Demarest, um dos maiores escritórios do país.

"Ou quem recebe aluguel de imóvel e não declara é um outro potencial afetado, mas é importante frisar que essa obrigação já existia, o governo não está criando um tributo novo, mas fechando um gap (lacuna) que existia", prossegue.

Segundo Novaski, a nova regra não tende a afetar grandes contribuintes, que já contam com uma estrutura de compliance tributário.



Por coincidência, enquanto as discussões sobre o pix ganhavam volume em janeiro, foram fechados acordos neste mês de janeiro os maiores acordos envolvendo descontos de multas e juros para contribuintes na dívida ativa da União. As companhias aéreas Gol e Azul obtiveram R$ 4,8 bilhões de abatimento de suas dívidas tributárias para pagamento de R$ 2,8 bilhões, em 120 meses.

Pagamentos em dinheiro

Nas redes sociais, o assunto ganhou tração com publicações de fotografias de cartazes de pequenos estabelecimentos comerciais afirmando que dariam descontos para pagamento em dinheiro a partir de agora.