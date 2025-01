Reajuste do seguro-desemprego: veja novo valor do benefício em 2025

O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) atualizou a tabela de cálculo do seguro-desemprego para 2025.

O que aconteceu

Atualização iguala o piso do seguro-desemprego ao salário mínimo. Com o novo cálculo, o valor do benefício não será inferior ao salário mínimo vigente, que, atualmente, tem o valor de R$ 1.518.

A tabela também define o novo teto do seguro-desemprego. Agora, quem ganha mais de R$ 3.564,96 vai receber, no máximo, R$ 2.424,11