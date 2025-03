Big techs impulsionam o retorno da energia nuclear

Em setembro de 2024, a Microsoft fechou um acordo com a Constellation Energy para consumir os 837 MW (megawatts) da usina nuclear de Three Mile Island, desativada desde 2019 após 50 anos de operação.

Pouco tempo depois, a NextEra Energy anunciou avanços nos esforços para reativar a planta nuclear Duane Arnold em Iowa, com 600 MW de potência, desativada em 2020 após 45 anos.

Na semana passada, o Departamento de Energia dos Estados Unidos liberou garantias para um empréstimo de US$ 1,5 bilhão para que a Holtec reative a usina nuclear Palisades, em Michigan, que tem 800 MW e foi desativada em 2022 depois de 50 anos de operação.

Central de controle da usina nuclear de Palisades, da Holtec International, nos Estados Unidos Imagem: Divulgação/Holtec International

A Holtec foi além, e assinou um acordo com a coreana Hyundai Engineering and Construction para construir uma frota de 10 GW (gigawatts) em pequenos reatores modulares. O plano é que a usina de Michigan seja a primeira nuclear reativada no país, ainda neste ano, assim que houver aprovação do governo federal.

Os pequenos reatores modulares, chamados de SMRs, na sigla em inglês, têm de 50 MW a 300 MW em potência instalada. Sua atratividade está na construção mais célere e custo menor que as usinas tradicionais, e estão na mira das big techs para o abastecimento dos data centers. A Alphabet, dona do Google, pretende inaugurar a primeira planta do tipo em 2030, quando a Amazon espera avançar em projetos semelhantes.