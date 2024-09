CVM acerta ao obrigar mercado a abrir caixa-preta de taxas

À parte o juízo de valor, os incentivos estão errados. E é nesse aspecto que a luz do sol, dizia o juiz norte-americano Louis Brandeis, é o melhor dos desinfetantes. É preciso acabar com o "gato por lebre" nessa matéria. O produto em que se decide investir tem de ter preços, taxas e custos explicitados. Não pode esconder, na corrosão dos rendimentos, os ganhos distorcidos das instituições.

Para ter claro: não há transparência a respeito dos ganhos desses agentes intermediários e, portanto, você não consegue saber quanto dos seus rendimentos está sendo corroído, por uma espécie de cupim invisível, em razão das práticas erradas acima mencionadas.

O modelo mais avançado e usado à larga no resto do mundo é baseado numa taxa fixa cobrada do cliente. Aprendi isso na Warren Investimentos, onde atualmente trabalho como economista-chefe, corretora pioneira na adoção da nova prática no Brasil.

Todos os valores que você decide depositar e investir são a base para a cobrança dos serviços. Uma taxa fixa e transparente, informada ao cliente, é debitada. E ponto. Se o seu patrimônio crescer, com ele crescerá a remuneração da corretora. Se ele diminuir, acontecerá o oposto.

Alinham-se, assim, os incentivos entre o que você deseja - ficar mais rico para alcançar suas metas pessoais, familiares e profissionais - e o da corretora: melhorar seus resultados e lucros e prover mais serviços de qualidade superior.

A CVM foi certeira na formulação da Resolução 179. A pressão de atores do mercado que não querem a mudança, por estarem acostumados aos ganhos mais fáceis com o modelo antigo, parece grande. Mesmo assim, o Colegiado manteve a determinação para que todas as instituições abram a caixa-preta aos clientes.