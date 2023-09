Ibovespa: Livro Bege nos EUA, feriado no Brasil e outros destaques

Divulgação do Livro Bege é esperada nos Estados Unidos. Os futuros americanos operam em baixa. O mercado nos EUA sente o impacto da desaceleração da economia da China, mesmo com estímulos recentes ao setor imobiliário, e à queda da atividade na zona do euro. Junto a isso, soma-se a escala dos preços do petróleo, que aumenta os riscos de inflação e as apostas de que os juros continuarão mais elevados por mais tempo. Às 15h devem sair os dados do Livro Bege com as condições econômicas que conduzirão a próxima reunião de política monetária do Fed (Federal Reserve).

Indicadores negativos mexem com Bolsas de Valores na Europa. O mercado analisa o quadro de fraqueza apontada, sobretudo, na queda de 11,9% na atividade da indústria em julho na comparação com junho, que subiu 7,6%. Na Zona do Euro, as vendas no varejo em julho recuaram 0,2%, após crescerem 0,2% no mês anterior. A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) recomenda em relatório que o Banco Central Europeu (BCE) mantenha uma política restritiva "pelo tempo necessário" para garantir a volta da inflação à meta.

Bolsas asiáticas fecham sem direção única nesta quarta. O setor imobiliário chinês teve ganhos, recuperou perdas recentes, e investidores ainda avaliam chances de mais estímulos à economia por Pequim, em meio a temores de desaceleração econômica. Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,12%, e a de Shenzhen subiu 0,08%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou baixa de 0,04%, e o índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, fechou em alta de 0,62%. Na Coreia do Sul, o índice Kospi recuou 0,73% em Seul, e em Taiwan, o índice Taiex desvalorizou 0,32%.

Contratos futuros de mineração de ferro em Cingapura estão positivos. O aumento nesta quarta é +0,9%, próximo dos US$ 116 por tonelada. Em Dalia (China) o minério é negociado em nível alto de +0,12%, próximo de US$ 114 por tonelada. Enquanto isso, o petróleo Brent opera em nível baixo hoje, após atingir seu máximo de dez meses, após Arábia Saudita e Rússia prolongarem um conjunto de cortes voluntários de oferta até o final do ano. A medida levanta preocupações com a inflação e renova apostas de que os juros continuarão elevados por mais tempo.

Light abre mão de socorro de Justiça. Com a desistência da recuperação judicial, a Light buscará negociar sua dívida de R$ 11 bilhões diretamente com os seus credores. O Conselho de Administração da companhia aprovará a desistência de recuperação judicial se houver acerto com eles. O acordo prevê troca de 30% a 40% da dívida por ações e o restante da dívida será alongado por dez anos. Ele também estima injeção de R$ 1,5 bilhão a R$ 2 bilhões na empresa, com a intenção de fechar em 30 dias para dar tração à renovação da concessão.

BrasilAgro tem lucro líquido de destaque. A companhia, cujo foco está na compra e venda de propriedades rurais e na produção de grãos, fibras e bioenergia, encerrou o quarto trimestre da safra 2022/23, em junho, com lucro líquido de R$ 242,7 milhões, quase oito vezes mais que no mesmo período do ciclo 2021/22 (R$ 31,1 milhões). Já a geração de caixa operacional medida pelo Ebitda ajustado cresceu de R$ 66,9 milhões para R$ 365,2 milhões. A receita líquida total aumentou em 92%, para R$ 673,5 milhões.