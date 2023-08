Como juntar o valor de entrada do seu imóvel em 1, 3 ou 5 anos?

Dinheiro a ser guardado por mês: R$ 2.250,94

Total acumulado em 36 meses: R$ 81.033,84

Para chegar lá em 5 anos - R$ 1.489 por mês

Investidor precisaria de quase R$ 90 mil em cinco anos. Mantendo a correção pelo IPCA ao longo de 60 meses, a entrada a ser dada é de R$ 89.339,71. Apesar do valor maior necessário, essa opção é a com menor impacto mensal no bolso.

Dinheiro a ser guardado por mês: R$ 1.489

Total acumulado em 36 meses: R$ 89.339,71

Valor de entrada em cinco anos fica abaixo de aluguel de apartamento com um dormitório em São Paulo. Segundo dados do índice de aluguel QuintoAndar Imovelweb, o aluguel de apartamentos de um dormitório estão entre R$ 1.550 e R$ 1.690, chegando a R$ 2.110 em unidades mobiliadas. Apartamentos com dois dormitórios apareciam com preços entre R$ 2.000 a R$ 2.190, mas chegavam a R$ 2.520 para aqueles com garagem. Esse é o valor médio de julho.

Onde e como investir

Recomendação é investir na renda fixa com remuneração pelo IPCA. Isso para manter a valorização do dinheiro ao longo do tempo. Na terça-feira (22), o Tesouro IPCA+ com vencimento para 2029 oferecia retorno de 5,03% ao ano mais a inflação.