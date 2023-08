Como montar uma carteira para juntar R$ 1 milhão ou quanto você quiser

Para alcançar a meta de R$ 1 milhão (ou qualquer outro valor) no longo prazo, você precisará investir de acordo com seus projetos e prazos. Para isso, você precisa ter uma carteira de investimentos adequada e diversificada. "Todos os investimentos têm prós e contras. Não existe o melhor do mercado. Existe o mais adequado para você, com base nos seus projetos e perfil", declara a planejadora financeira Lueny Santos, do Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL