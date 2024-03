Quer ter um futuro tranquilo? Veja onde investir para isso

Assista ao aulão no Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL, todas as quintas-feiras, das 16h às 16h40. Assine aqui e participe!

Onde investir para o futuro

No mercado financeiro, há duas possibilidade de investimento:

Emprestar dinheiro para alguém (governo, bancos e empresas). Para o governo, via títulos públicos do Tesouro Direto; para os bancos, via CDB, LCI e LCA; para as empresas, via debêntures, CRI e CRA. "Quando você empresta dinheiro para o governo, através do Tesouro Direto, você também vai ter direito a uma renda passiva, porque esse dinheiro vai trabalhar a seu favor e, lá na frente, você vai ter um dinheiro que não veio diretamente do seu trabalho, mas, sim, dos juros daquele investimento", diz ela.