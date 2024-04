Por que uma boa gestão financeira é essencial para os investimentos

Despesas fixas: Tudo o que precisa pagar todos os meses e que não possuem variação muito grande de preços. Por exemplo: aluguel, condomínio, telefone, mensalidade escolar, academia, energia, água, etc.

Despesas variáveis: São todos os gastos ou despesas mensais que no qual os valores podem variar bastante de um mês para o outro. Por exemplo: supermercado, farmácia, lazer e transporte, etc. Para isso, você pode usar os dados do extrato bancário ou da fatura do cartão de crédito. Lueny diz que você pode definir uma meta, entendendo que quer fazer uma mudança. Por exemplo: definir que gastará com delivery de comida duas vezes por semana, com o valor máximo de R$ 100.

Despesas eventuais: São as despesas que não acontecem todos os meses, mas você consegue ter uma certa previsibilidade. Por exemplo: IPVA, IPTU, seguro do carro, matrícula escolar e manutenção do carro, entre outros. Para essas despesas eventuais, você consegue diluí-las no seu orçamento ao longo do ano.

É esse planejamento que vai garantir com que você consiga continuar investindo no que é, de fato, importante para você.

Lueny Santos

Separe uma parte para investimentos

Após esse levantamento (entradas menos as saídas), você encontrará o valor que sobra no seu orçamento. "Mas a gente não quer esperar 'sobrar', mas refletir para entender como carimbar esse seu dinheiro. Está sobrando R$ 100, mas você quer fazer uma viagem que precisa guardar R$ 300 por mês. Esse dinheiro não vai dar, porque você não definiu um plano de ação para este objetivo", diz Lueny.