Conservador ou arrojado? Como entender seu perfil te ajuda a investir

Isso é fazer o suitability. É conseguir fazer o seu portfólio adequado ao seu perfil de risco, aos seus objetivos e ao seu momento financeiro.

Keylla Santos

Quer saber como economizar e investir, além do que está acontecendo na economia? Conheça e siga o novo canal do UOL "Economize e Invista" no WhatsApp.

Aulão: Como investir por longo tempo

Saiba como se sentir mais seguro para investir em projetos de longo prazo. Para isso, vale entender conceitos do mercado financeiro, saber fazer uma leitura do resultado da sua carteira, ter ciência dos riscos envolvidos e conhecer o seu perfil de investidor. O assunto será abordado em uma série de três lives do Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL Investimentos. A primeira live explicou três conceitos mais importantes para quem quer investir com conhecimento.

Assista ao aulão no Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL, todas as quintas-feiras, das 16h às 16h40.

Quer investir melhor? Receba dicas no seu email

Você quer aprender a ganhar dinheiro com segurança em investimentos no curto, médio e longo prazo, mesmo que nunca tenha investido? O UOL tem uma newsletter diária gratuita que o ajuda nesse objetivo. Assine o Por Dentro da Bolsa aqui. Você recebe todos os dias, antes da abertura da Bolsa, uma análise do mercado feita pela equipe do PagBank Investimentos para aprender a investir melhor.