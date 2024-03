Tesouro Direto ou CDB: descubra qual rende mais dinheiro hoje

Os três tipos de aplicações de renda fixa são: as pós-fixadas, as pré-fixadas e as híbridas (indexadas à inflação). Nesta coluna, vamos olhar separadamente para cada um desses grupos.

Para resgatar a qualquer momento

Os investimentos ideais para quem quer poder resgatar a qualquer momento são os pós-fixados com liquidez diária. Os pós-fixados são aqueles que seguem um índice do mercado, como a taxa básica de juros (a Selic) ou o CDI (um indicador de juros).

O título do Tesouro Direto pós-fixado se chama Tesouro Selic. Atualmente, o Tesouro Selic que está com uma rentabilidade de 9,0% em um ano, já descontado o Imposto de Renda. Dito de outra forma, uma aplicação de R$ 1.000 no Tesouro Selic faria o seu dinheiro render R$ 90 em um ano.

Como saber se o CDB oferecido pelo seu banco ou corretora é melhor do que o Tesouro Selic? Simples, pergunte se ele tem liquidez diária e rende acima de 102% do CDI. Se a resposta para as duas perguntas for "sim", então você encontrou um CDB que rende mais do que o Tesouro Selic.

Pós-fixados

Embora os investimentos pós-fixados sejam ideais para quem quer resgatar a qualquer momento, eles também podem ser boas opções para médio e longo prazo. Considerando a rentabilidade atual, um investimento de R$ 1.000 por cinco anos no Tesouro Selic daria um retorno de R$ 558, descontado o IR. Ou seja, uma rentabilidade acumulada de 55,8%.