Conheça os 3 melhores investimentos para se aposentar com R$ 5.000 por mês

No entanto, esses casos são exceções. Entre as empresas mais negociadas da Bolsa, a mediana do retorno em dividendos está hoje em 5,4% ao ano. Com essa rentabilidade, seria preciso ter R$ 1,1 milhão em ações para obter uma renda média de R$ 5.000 por mês. Aqui estou considerando apenas ações que giram mais de R$ 1 milhão por dia na Bolsa.

A vantagem de investir em ações para aposentadoria é que, a longo prazo, elas têm um alto potencial de valorização. Se forem bem escolhidas, elas tendem a gerar uma renda muito maior no futuro, em comparação com os FIIs e com o Tesouro.

A desvantagem é o risco e a complexidade desse mercado. Se você não estiver muito seguro de que escolheu boas ações, provavelmente na primeira queda você vai querer vendê-las, realizando um prejuízo. Se for investir em ações, o ideal é seguir as recomendações de analistas de investimentos.

