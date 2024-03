Veja 5 ações que pagam dividendos acima da taxa básica de juros

Repare que, entre esses papéis, apenas os da Metalúrgica Gerdau tiveram uma queda. Ainda assim, foi uma redução de apenas 11,7%, o que é normal no mercado de ações.

Logo, entre essas cinco ações, não há nenhuma em que o retorno em dividendos seja resultado apenas de uma queda no preço do papel. Podemos passar para o próximo item.

Histórico de pagamento de dividendos

Outro ponto importante é o histórico de pagamento de dividendos. Uma empresa que, historicamente, distribui proventos de forma muito instável pode representar um risco maior de o DY atual não durar a longo prazo.

Entre as cinco empresas citadas nesta coluna, os dividendos dos últimos 12 meses foram um ponto fora da curva no histórico da Grendene, da Copasa e da Itaúsa.

No caso da Grendene, a distribuição de proventos por ação em 2023 foi mais do que quatro vezes maior do que no ano anterior. Na Copasa, foi oito vezes maior. Na Itaúsa, o que ocorreu foi uma distribuição excepcional neste início de 2024, que já superou os dividendos do ano passado inteiro.