Ações, Tesouro, previdência: qual é o IR cobrado nos seus investimentos

Como é cobrado o Imposto de Renda na renda fixa e na renda variável? No Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL, as planejadoras financeiras Lueny Santos e Keylla Santos falam sobre as alíquotas que incidem em cada investimento e mostram quais produtos são isentos do imposto.

Essa matéria é o segundo aulão da série sobre investimentos e Imposto de Renda. Leia abaixo a análise das duas planejadoras financeiras e assista ao programa completo de 25 de abril. São duas lives ao vivo, e assinantes podem rever as aulas quantas vezes quiserem. Veja a primeira live aqui.

Assista ao aulão no Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL, todas as quintas-feiras, das 16h às 16h40. Assine aqui e participe!