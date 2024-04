Como achar investimentos de baixo risco que rendem mais? Veja 4 passos

Passo 3: identifique o tipo de título

Os investimentos em renda fixa podem ser pós-fixados, prefixados ou indexados à inflação. Pergunte em qual desses três grupos o seu CDB se encaixa.

O CDB pós-fixado é aquele cuja rentabilidade é dada como uma porcentagem do CDI (que, por sua vez, é uma taxa de juros). Por exemplo, um CDB pode render 100% do CDI, 110% do CDI, 90% do CDI etc.

Já o prefixado é aquele cuja rentabilidade não está atrelada a nenhum índice de referência. Por exemplo, um CDB com taxa de 10% ao ano, 11% ao ano etc. A rentabilidade é simplesmente essa; não é 10% do CDI, da Selic etc. É 10% e ponto.

Por fim, o terceiro tipo de investimento de renda fixa é o indexado à inflação. Por exemplo, um CDB que rende IPCA (inflação) mais 5% ao ano, IPCA mais 6%, IPCA mais 7%.

Passo 4: pesquise outros investimentos semelhantes

Existem dois sites de busca de investimentos de renda no Brasil. Um deles se chama Aplicativo Renda Fixa e o outro, Yubb.