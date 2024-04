Onde investir para transformar R$ 100 mil em R$ 1 milhão?

No caso do Tesouro, o título utilizado no cálculo foi o Tesouro Selic 2029. A inflação considerada foi de 3,5% ao ano, que é a previsão de longo prazo por analistas consultados pelo Banco Central.

Risco médio

No mercado financeiro, quanto mais retorno você deseja, mais risco precisa correr. Por isso, se quiser passar dos R$ 100 mil ao milhão em menos tempo do que no Tesouro ou no CDB, é preciso buscar algo mais arriscado, como os fundos de investimento imobiliário (FIIs).

Considerando a rentabilidade atual dos FIIs mais negociados do setor de logística, seriam necessários 17 anos para se atingir o equivalente a R$ 1 milhão a partir de investimentos mensais de R$ 1.000, sempre partindo de um valor inicial de R$ 100 mil.

Aumentando os aportes para R$ 3.000 por mês, chega-se ao milhão após 11 anos. Já com investimentos mensais de R$ 10 mil, o tempo é reduzido para cinco anos.

O risco do fundo imobiliário é de ele diminuir os rendimentos ao longo do tempo e também de o preço da cota do FII cair.