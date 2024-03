Avalie esses 4 pontos antes de escolher onde investir seu dinheiro

Assista ao aulão no Papo com Especialista, programa ao vivo do UOL, todas as quintas-feiras, das 16h às 16h40. Assine aqui e participe!

A última série do Papo com Especialista foi sobre como sobre organizar suas finanças em 2024. Para saber mais, acesse "Do Tesouro Direto à Bolsa de Valores: onde começar a investir seu dinheiro".

Saiba o que analisar, antes de investir

1) Avaliar o seu perfil de investidor. Se você é do tipo de pessoa que morre do coração de perder R$ 50 nos investimentos, não faz sentido você colocar todo o seu dinheiro em ações, que variam todos os dias. "Quando a gente fala em ações, há o risco do sistema, há o risco do mercado como um todo", diz. Ela diz que você pode colocar uma pequena parte do seu patrimônio em ações, para poder ir se acostumando com essas variações.

2) Entender qual tipo de liquidez você busca. Pensando em aposentadoria, você não precisa ter liquidez. Então, você pode colocar seu dinheiro em produtos com prazo de vencimento maior.