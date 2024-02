Quais investimentos seguros rendem mais atualmente? Descubra

Porém, é importante você saber que essas aplicações são mais seguras quando você não ultrapassa o valor de R$ 250 mil investidos.

Se o banco emissor do seu CDB, LCA ou LCI quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito reembolsa o que for do seu direito, mas apenas até o limite de R$ 250 mil. Se você tiver, por exemplo, R$ 300 mil em um desses títulos e o banco for à falência, você recebe os R$ 250 mil do FGC, mas os demais R$ 50 mil vão ficar enrolados na Justiça e você provavelmente nunca os receberá.

Alguma dúvida?

