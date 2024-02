Esqueça o Tigrinho, aprenda a investir com o jogo Duelo dos Investimentos

Já o rendimento é o resultado concreto de nosso esforço e dedicação. Quando combinamos diversão e conhecimento com ação focada, estamos no caminho certo para alcançar um alto rendimento. Isso significa não apenas realizar tarefas, mas fazê-las com eficiência, qualidade e consistência.

Ao integrar diversão, conhecimento e rendimento em nossas atividades diárias, podemos criar um ciclo virtuoso de crescimento e sucesso. Encontrar prazer no que fazemos, buscar constantemente aprender e aplicar esse conhecimento de forma eficaz são chaves para alcançar nossos objetivos e realizar nosso potencial máximo.

O problema surge quando essa combinação é usada para o mal. Um clássico exemplo é o jogo do Tigrinho. Cujo ganho depende exclusivamente da aleatoriedade e da sorte do apostador. E quando entra sorte, a chance de perda é gigante!

Agora, quando essa combinação é para o bem, o caminho para o sucesso está traçado. Imagina o alcance do sucesso da combinação diversão + conhecimento + rendimento estruturada no mundo digital de modo que você aprenda a fazer suas economias renderem mais. O Duelo dos investimentos é o único jogo de cunho educacional que ensina sobre investimento num ambiente lúdico, desafiador e sem riscos de perda.

O novo jogo de cartas foi lançado pelo PagBank. Nele, você desafia seis personagens distintos, cada um com um perfil de investidor específico. As armas do duelo são você quem escolhe entre 28 cartas que representam diferentes formas de fazer seu dinheiro render, desde Dinheiro em casa até Criptomoedas. E os atributos? São as principais características de um investimento: liquidez, segurança do investimento, potencial de rentabilidade, valor mínimo inicial e volatilidade. Aprender como investir nunca foi tão fácil!

E quando sentir vontade, poderá adicionar fatos econômicos reais ao seu jogo, como redução da Selic, crise agrícola ou crise imobiliária.