Nome sujo: como não cair nessa cilada

Era o que eu pensava até então, mas além de roubarem o carro, ainda roubaram meus dados e criaram cartões de crédito no meu nome. Nesse caso, era uma fatura de R$ 165,00 que me fez ficar com o nome sujo. É comum pensarmos em dívidas altas, exorbitantes... E aqui, vimos que não é necessário muito para ter o nome sujo.

De acordo com o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas, material produzido pela Serasa, 72 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil em fevereiro de 2024 - o que na prática significa que pelo menos uma conta está sem pagar. Dos endividados, 29,27% são de Bancos/Cartão de crédito e 22,67% de contas básicas como água, luz e gás.

O que fazer para controlar as suas dívidas

Sei que o que aconteceu comigo pode não ser o mais comum, mas independente do motivo de você não ter pagado uma conta, controlar as dívidas é realmente uma tarefa desafiadora. Aqui estão algumas sugestões para lidar com essa situação.

Aja o quanto antes: a incidência de juros de contas atrasadas pode escalar rapidamente, por isso tente pagá-la o mais rápido que você conseguir. Caso não tenha como arcar com o valor nesse momento, verifique junto ao credor para explicar a situação e negociar um novo prazo de pagamento, se possível. Organização financeira: mantenha um calendário ou utilize aplicativos de gerenciamento financeiro para acompanhar as datas de vencimento das contas. Configure lembretes para garantir que você não se esqueça dos pagamentos. Automatização de pagamentos: configure pagamentos automáticos para contas regulares, como contas de água, luz, aluguel, entre outras. Isso ajuda a garantir que as contas sejam pagas em dia, mesmo se você esquecer. Orçamento e planejamento financeiro: crie um orçamento detalhado para acompanhar seus gastos e identificar áreas onde é possível economizar. Reserve uma parte do seu orçamento para despesas inesperadas, como foi o meu imprevisto com o roubo, por exemplo. Busca por ajuda financeira: se você está enfrentando dificuldades financeiras e não consegue pagar suas contas, considere procurar ajuda de um profissional financeiro ou cursos que te ajudem a mudar a sua mentalidade financeira.

No curso Mentalidade da Riqueza do PagBank, além de aprender a construir uma reserva de emergência, você aprende em módulos rápidos e simples a importância da educação financeira e por onde começar. Saiba mais aqui.