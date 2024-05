Bitcoin subiu 120% nos últimos doze meses. É tarde demais para investir?

Halving

Começando pelo mais óbvio, acabamos de passar (19/04) pelo halving, um evento programático que reduz a taxa de expansão da base monetária do bitcoin. Isto significa que o número de novos bitcoins introduzidos no mercado foi cortado pela metade. Mais especificamente, cerca de 900 bitcoins eram criados diariamente até o último sábado, e agora esse número foi reduzido para 450.

O racional por trás do impacto deste evento é simples: o preço do bitcoin tende a crescer quando seus tokens se tornam mais escassos. Com uma base de investidores em expansão e um número decrescente de tokens sendo introduzidos ao mercado, a dinâmica de oferta e demanda que impacta o preço do bitcoin tende a se tornar cada vez mais favorável.

Analisando os movimentos de preço após os três halvings anteriores, o corte no subsídio de bloco nunca gerou impactos expressivos imediatos. No entanto, nos seis meses subsequentes, o preço do bitcoin registrou aumentos de 1808%, 38% e 76% em 2012, 2016 e 2020, respectivamente.

O mesmo ocorrerá nos próximos seis meses? É impossível afirmar com certeza. Com cada halving, a redução no fluxo de novos bitcoins torna-se proporcionalmente menor em relação à oferta circulante, o que, em teoria, poderia levar a retornos decrescentes. Por outro lado, a narrativa do halving está cada vez mais disseminada, e o número de investidores apostando em uma alta do bitcoin nos próximos meses é maior do que nunca. Essa simples expectativa em torno dos retornos pós-halving pode manifestar a alta esperada, tornando a crença nos altos retornos do período pós-halving uma profecia auto-realizável."

Impacto do ETF dos EUA

Um dos grandes diferenciais do atual ciclo de criptoativos é a disponibilidade de ETFs (fundos negociados em bolsa) à vista nos EUA, liberados no início do ano. Com isso, algumas das maiores gestoras de fundos do mundo, incluindo a Blackrock, que gerencia mais de US$1 trilhão em ativos, começaram a competir para se estabelecer como o ETF de bitcoin mais líquido no maior mercado do mundo.